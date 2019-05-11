Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Республиканском лицее с физико-математическим уклоном встретилась со школьниками, которые добились больших успехов на международных олимпиадах и завоевали медали, сообщает пресс-служба Минобразования.

Согласно информации, министр образования Джейхун Байрамов рассказал Лейле Алиевой о деятельности учебного заведения, об учащихся из регионов и Баку, принимающих участие в этой встрече.

Было отмечено, что в лицей посредством экзаменов принимаются талантливые дети со всех регионов страны. В настоящее время здесь обучаются 559 учеников. Из них 135 - девочки, а остальные - мальчики. В общежитии лицея проживает более 100 учеников из разных регионов.

Министр образования отметил, что это учебное заведение является одним из трех центров подготовки для участия в международных олимпиадах.

По словам министра, в 2018-2019 учебном году школьники из Азербайджана завоевали 23 медали, в том числе одну золотую, десять серебряных и двенадцать бронзовых.

Министр добавил, что с 4 по 11 августа в Азербайджане будет проходить Международная олимпиада по информатике.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поинтересовалась достижениями учащихся и поговорила с ними.

Затем Лейла Алиева вручила учащимся подарки Фонда Гейдара Алиева.