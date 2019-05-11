По его данным, во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме. Как сообщило агентство AFP, у воздушного судна заклинило переднее шасси.

Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы сообщил агентству, что пилот неоднократно пытался выпустить переднее шасси, которое заклинило - сначала с помощью компьютерной системы, затем вручную. "Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси", - рассказал он. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился.

"Пилот умело приземлился, - подчеркнул он. - Никто не пострадал". Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой". Авиакомпания направила в Мандалай инженеров для проверки воздушного судна.

Это второй авиационный инцидент в Мьянме за неделю. 8 мая самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, выполнявший рейс из аэропорта столицы Бангладеш Дакки, совершил посадку в воздушной гавани Янгона в условиях ливня и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии пострадали, по разным данным, от 11 до 19 человек.