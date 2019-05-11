Семь медалей Азербайджана на «Большом шлеме» в Баку обновлено 18:27
Последнюю медаль в копилку сборной Азербайджана по дзюдо положила Ирина Киндзерская.
В весовой категории свыше 78 кг она в поединке за бронзу победила Марину Слуцкую из Беларуси.
Азербайджан завершает выступление на турнире «Большого шлема» в Баку с 7 медалями – 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.
* * * 17:58
Представитель Азербайджана Зелым Коцоев (100 кг) стал бронзовым призером турнира «Большого шлема» в Баку.
В схватке за бронзу он одолел дзюдоиста из Монголии. До этого были победы над соперниками из Туркменистана, Германии, Беларуси, а также поражение в полуфинале от россиянина Казбека Занкишиева. После этого в утешительной схватке Коцоев одолел бельгийца Тома Никифорова и получил право побороться за бронзу.
Таким образом, на данный момент у Азербайджана уже шесть медалей, завоеванных на нынешнем турнире.
Шанс выиграть бронзу есть еще у Ирины Киндзерской (свыше 78 кг).
* * * 17:25
Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) занял 2-е место на турнире «Большого шлема» - крупного международного соревнования, завершающегося сегодня в Баку.
В финале Мехтиев уступил сербу Неманье Майдову. На пути к финалу азербайджанский дзюдоист одолел соперников из Грузии, Турции, Голландии и Венгрии.
Также сегодня за бронзу поборются Зелым Коцоев (100 кг) и Ирина Киндезрская (свыше 78 кг).
В предыдущие два дня Азербайджан завоевал 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, которые в активе соответственно Хидаята Гейдарова (73 кг), Ниджата Шихализаде (66 кг), Рустама Оруджева (73 кг) и Тельмана Велиева (73 кг).
Всего в Баку выступают спортсмены из 57 стран мира.