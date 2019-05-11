Последнюю медаль в копилку сборной Азербайджана по дзюдо положила Ирина Киндзерская.

В весовой категории свыше 78 кг она в поединке за бронзу победила Марину Слуцкую из Беларуси.

Азербайджан завершает выступление на турнире «Большого шлема» в Баку с 7 медалями – 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.

* * * 17:58

Представитель Азербайджана Зелым Коцоев (100 кг) стал бронзовым призером турнира «Большого шлема» в Баку.

В схватке за бронзу он одолел дзюдоиста из Монголии. До этого были победы над соперниками из Туркменистана, Германии, Беларуси, а также поражение в полуфинале от россиянина Казбека Занкишиева. После этого в утешительной схватке Коцоев одолел бельгийца Тома Никифорова и получил право побороться за бронзу.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана уже шесть медалей, завоеванных на нынешнем турнире.

Шанс выиграть бронзу есть еще у Ирины Киндзерской (свыше 78 кг).

* * * 17:25

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) занял 2-е место на турнире «Большого шлема» - крупного международного соревнования, завершающегося сегодня в Баку.