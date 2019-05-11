Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Свадьба 42-летнего Тревора Энгельсона и 31-летней Трейси Курланд состоялась в роскошном курортном комплексе Rosewood Miramar Beach в штате Калифорния.

Трейси Курланд — наследница долларового мультимиллионера Стэнфорда Курланда, который заработал миллионы на кризисе 2008 года.

Американская актриса Меган Маркл и голливудский продюсер Тревор Энгельсон объявили о разводе в 2013 году. Причиной разлада в семье стал напряженный график Маркл, связанный с ее съемками в популярном сериале Suits.

19 мая 2018 года Меган Маркл стала женой во второй раз. Ее свадьба с британским принцем Гарри прошла в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них были певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэм, а также члены королевской семьи.