В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Несколько вооруженных людей убили пятерых прихожан и священника и подожгли церковь в местности Дабло рядом с городом Кая на востоке Буркина-Фасо, сообщает местный портал Faso со ссылкой на служителя церкви.

По данным портала, нападение произошло утром во время воскресной мессы. Личности нападавших пока не установлены.

В конце апреля неизвестные напали на церковь в области Сахель на севере Буркина-Фасо, где убили шесть человек, включая двух служителей церкви.