Согласно обвинительному акту, убийство произошло 3 июля 2018 года в городе Худат. Между Вюсалей Мирзоевой и ее мужем Маарифом Османовым произошел конфликт, входе которого молодая женщина взялась за нож и нанесла мужу ножевое ранение в грудь. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Следствие установило, что между Вюсалей Мирзоевой и ее мужем в последнее время часто происходили конфликты на почве ревности. В день, когда произошло убийство, Маариф Османов выхватил из рук жены ее мобильный телефон. Это вывело ее из себя, и она ударила мужа ножом.

Обвиняемая Вюсала Мирзоева сказала, что 13лет назад вышла замуж за Маарифа, детей у них не было и они воспитывали ребенка его сестры. По словам В.Мирзоевой, ее муж был спокойным, но очень ревнивым человеком, который ревновал жену даже к собственным братьям.

«Конфликты между мной и муже разжигала моя свекровь. Из-за того, что у нас не было детей, она хотела, чтобы ее сын развелся со мной и женился на другой. Но мой муж любил меня и защищал от нападок родни. Мне надоели разговоры о том, что я не могу родить ребенка и я поехала в Баку, где сняла квартиру и на протяжении 10 дней проходила курс лечения в одной из клиник», - сказала Вюсаля Мирзоева.

По ее словам, после возвращения домой свекровь стала еще больше ее изводить.

«Она обвинила меня в том, что я в Баку не лечилась, я занималась чем-то непристойным. Я старалась терпеть, надеялась, что все образуется и эти разговоры прекратятся», - сказала обвиняемая.

За день до убийства отравилась подруга Вюсали Зюмруд. Она попросила у мужа разрешения навестить подругу. Маариф разрешил, но сказал, чтобы ночевать у подруги Вюсаля не оставалась. Женщина вместе с девочкой, что воспитывала, отправилась к подруге. Та попросила Вюсалю остаться у нее на ночь. Вюсаля позвонила мужу и попросила разрешения остаться у подруги. Он сначала запретил, однако потом перезвонил и разрешил жене остаться у подруги.

«После того, как утром я вернулась домой Маариф стал выхватил у меня телефон и сказал, что и я, и он больше мобильными телефонами пользоваться не будем. Я возразила ему, что в наше время без телефона никак не обойтись. В этот момент к нам зашла моя свекровь. Увидев ее, я разозлилась еще сильней. Мне так все надоело. Меня задело то, что и мой муж стал против меня выступать. Я бросилась на кухню, схватила нож и вышла во двор. Там мы с Маарифом опять стали ругаться, и я ударила его ножом. Я растерялась, стала плакать и пыталась остановить кровотечение. Маарифа увезли в больницу, а я ушла к своей тете, где меня и задержали сотрудники полиции», - рассказала женщина.