Сегодня матчами 38-го тура завершился сезон в английской Премьер-лиге. Как и ожидалось, «Манчестер Сити» стал чемпионом, обыграв в заключительном матче «Брайтон» со счетом 4:1. 2-е место занял «Ливерпуль», 3-е – участник бакинского финала Лиги Европы «Челси». 4-ю позицию, как окончательно стало известно сегодня, сохранил за собой «Тоттенхэм», и это хорошая новость для чемпиона Азербайджана « Карабах а». Почему? Обо всем по порядку.

Начнем с Англии. Четыре лучшие команды получили право выступать в следующем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов. Еще один финалист Лиги Европы «Арсенал» остался на 5-м месте, завоевав путевку во второй по значимости еврокубок. Теперь уж точно можно сказать, что финал в Баку, запланированный на 29 мая, для «Арсенала» станет не только битвой за трофей, но и борьбой за попадание в Лигу чемпионов, ведь победитель Лиги Европы уже несколько лет награждается правом сыграть в ЛЧ.

Если «Арсенал» победит в Баку, то станет пятым английским клубом в Лиге чемпионов сезона 2019/2020. Если же выиграет «Челси», то прямую путевку в групповой этап ЛЧ получит третья команда 5-й страны в рейтинге УЕФА – Франции. Данный клуб будет освобожден от квалификации в Лиге чемпионов.

Также отметим, что, как указано выше, участники финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» - уже обеспечили себе место в этом турнире в следующем сезоне. Поэтому путевку в групповой этап, которая должна достаться победителю Лиги чемпионов (финал состоится 1 июня в Мадриде), получит чемпион 11-й страны в рейтинге УЕФА. Это – Австрия и ее сильнейший клуб «Зальцбург».

В связи с тем, что «Зальцбург» отправился из раунда плей-офф в групповой этап Лиги чемпионов, произошли изменения и среди участников ранних стадий квалификации. Так, чемпион Чехии поднимется на одну ступень и начнет борьбу не с 3-го раунда, а с раунда плей-офф. Чемпион Греции ПАОК стартует не со 2-го раунда, а с 3-го. Чемпионы Израиля («Маккаби» Тель-Авив) и Кипра (АПОЭЛ) пропустят 1-й раунд и стартуют со 2-го.

Как все эти пертурбации отразятся на «Карабахе», который начнет выступление с 1-го раунда? Благодаря тому, что ПАОК с рейтингом 23,500 уже не является участником 2-го квалификационного раунда, «Карабах» с рейтингом 22 балла гарантированно будет «сеяным» при жеребьевке 2-го раунда независимо от результатов в чемпионатах других стран.