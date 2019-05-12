Фархад Мамедов 12 мая 2019, 22:25

Миллионы футбольных болельщиков, в том числе известные своей агрессивностью и драками английские фанаты, с нетерпением ждут финала Лиги Европы, который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. В этом матче сойдутся два английских клуба – «Челси» и «Арсенал». Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы считаются основными после чемпионатов мира и Европы футбольными событиями года. Так будет и в этом году. Особую интригу финальному поединку Лиги Европы придает то, что встречаются две английские команды. Интерес к этому матчу очень большой, и ожидается, что тысячи английских футбольных фанатов в числе других любителей футбола поспешат в Баку, чтобы увидеть этот спортивный праздник.

Однако происходящее 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе будет интересно не только футбольным фанатам. Матч уже внесли в свою повестку те, кто каждое большое международное мероприятие в Баку использует для своей кампании черного пиара против Азербайджана. Традиционные антиазербайджанские круги на Западе уже начали очередную кампанию против нашей страны на фоне этого спортивного события. Тактика ее инициаторов и участников неизменна: они, как всегда, пытаются сформировать у мировой общественности мнение, что проведение в Азербайджане таких важных мероприятий, как финал Лиги Европы, недопустимо. Так какие аргументы выдвигают эти силы и чем они пытаются обосновать свою кампанию? Почему, по их логике, в Баку нельзя проводить такие мероприятия? Одним из аргументов, как обычно, стали права человека, верховенство закона. Это те же доводы, которые выдвигались и в преддверии других крупных спортивных мероприятий в Баку. Все аргументы и тезисы выдвигаются с одной целью - очернить нашу страну. Однако Азербайджан каждый раз доказывал, что у обвинений в тотальных нарушениях прав человека нет никаких оснований. А с другой стороны – какая страна, принимавшая финал Лиги Европы, была идеальной с точки зрения прав человека? Неужели применение полицией неоправданной силы против протестующих в этих странах так быстро забылось? Антиазербайджанские круги, может, и хотят забыть об этом, но интернет хранит множество фактов нарушений прав человека в Европе.

Еще один упрек в адрес Азербайджана - якобы сложности в получении въездной визы для иностранцев. Но тут злопыхатели явно перестарались, так как Азербайджан сейчас является одной из стран, использующих либеральный визовый режим. По распоряжению президента Ильхама Алиева вот уже несколько лет применяется упрощенный порядок получения виз, плюс ко всему иностранцы могут получать электронные визы, а также в течение 20-30 минут оформить визу в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Еще более абсурдным выглядит заявление о том, что бакинские отели «очень дорогие». Да, в Баку достаточно много дорогих фешенебельных пятизвездочных отелей в центре города. Однако очень много вполне комфортных гостиниц, расположенных в 10-15 минутах ходьбы от центра города, где цены составляют 20-30 долларов за номер. То есть состоятельный футбольный болельщик может поселиться в дорогом отеле в центре города, а те же, кто хочет сэкономить, могут устроиться в многочисленных бюджетных пристанищах.

Между тем антиазербайджанские силы пошли еще дальше, заявив, что билеты на рейсы компании AZAL в Баку очень дорого стоят и большинству болельщиков такие цены недоступны. На самом же деле AZAL осуществляет полеты в Великобританию и обратно в самом низком ценовом диапазоне мировой гражданской авиации. Цены на перелеты из Лондона в Баку и обратно на люксовых самолетах AZAL ниже мировых цен. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайты, предлагающие авиабилеты онлайн. Ну и наконец об армянском игроке лондонского «Арсенала» Генрихе Мхитаряне. На днях британская Daily Mail написала, что Мхитаряна могут не пустить в Баку из-за армяно-азербайджанского конфликта. Однако немедленно с заявлением выступила AFFА, заверив, что безопасность Генриха Мхитаряна будет обеспечена и нет никаких препятствий для его приезда в Баку. Вслед за этим последовало заявление МИД, в котором давались гарантии безопасности футболиста-армянина и отмечалось, что UEFA об этом уже извещена. Азербайджан никогда не смешивает международные спортивные мероприятия с политикой и, в частности, с конфликтом с Армений. Как бы это ни было трудно. Армянские спортсмены неоднократно участвовали в соревнованиях, проводившихся в Баку. Президент Ильхам Алиев даже лично награждал армянских атлетов. Никаких инцидентов с армянскими спортсменами в Баку отмечено не было.

На фоне всех этих предвзятых заявлений в дело вмешался британский МИД, который распространил очень странное заявление, предупредив британских болельщиков о том, что «в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир происходят ограбления». Конечно же, в Баку, как и в любом другом мегаполисе мира, время от времени происходят разного рода преступления. Однако заявление британского МИД не вписывается ни в какие рамки, потому что в последние годы в Баку ни рядом с барами, ни рядом с пабами, в которых любят отдыхать иностранцы в Баку, не было зафиксировано ни одного нападения грабителей на иностранцев. Так почему же британское внешнеполитическое ведомство выступило с таким странным предупреждением? На чем оно основывается? С другой стороны, Азербайджан по стабильности и уровню преступности занимает место в ряду самых безопасных стран. Так что для того, чтобы отговорить английских фанатов от путешествия в Баку, фактор безопасности использовать не имеет смысла. Азербайджан и ранее доказывал, что может на самом высоком уровне организовывать любое международное мероприятие, и всегда безопасность участников и гостей была на высоте. Когда было назначено время и место проведения финала Лиги Европы, никто не предполагал, что в этом финале встретятся две английские команды. Опыт показывает, что финалисты проводили свои матчи в тысячах километров от своих стран, и никогда не выдвигались такие обвинения и не проводились такие клеветнические кампании.