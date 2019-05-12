В Тель-Авиве официально началось "Евровидение-2019"

Международный конкурс "Евровидение-2019" начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города, передает ТАСС.

"Евровидение-2019" официально стартовало с традиционной церемонии на "оранжевой дорожке", указывает на своем сайте израильская корпорация общественного вещания Kan, ответственная за проведение смотра.

В воскресенье в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась "Деревня "Евровидения". Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за все время проведения конкурса. На территории в 6 га разместились официальная фан-зона. Там находятся четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, бар длиной 100 м и 85 гастрономических палаток, где будут предлагать различные блюда.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая.

Девятый канал израильского телевидения сообщает, что в Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения "Евровидения". Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тыс. полицейских, на все мероприятия "Евровидения" запрещен вход с оружием. Кроме этого, на концерты и в фан-зону не буду пускать на велосипедах с электрическим приводом, указывает телеканал.