Унаи Эмери: «Арсенал» сделает все, чтобы Мхитарян поехал в Баку, но…»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери после завершения чемпионата Англии, в котором его команда в воскресенье заняла 5-е место, высказался на тему бакинского финала Лиги Европы, дающего шанс его команде все же попасть в Лигу чемпионов, а также поделился мнением о ситуации вокруг армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Вопрос Мхитаряна - это политическая тема, и я не знаю решения, - цитирует испанского специалиста британские СМИ. – Мы хотим, чтобы он играл в Баку. В последнем матче против «Бернли» он хорошо отработал. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый игрок мог принять участие в финале, в том числе и Мхитарян. Но я не знаю, насколько реальна эта возможность, учитывая политические моменты. Это не чисто спортивная проблема. Она не в моей власти, и я не понимаю, какова ситуация. Это проблема между двумя странами. Мы сделаем все от нас зависящее, но это не единственный вопрос».

Напомним, что Азербайджан в лице Министерства молодежи и спорта, Министерства иностранных дел, а также АФФА дал гарантии безопасности «Арсеналу» касательно Мхитаряна. Однако в Лондоне заявили, что ждут гарантий от УЕФА.

Также Унаи Эмери ответил на вопросы британских журналистов о малом количестве билетов, выделенных болельщикам «Арсенала» и «Челси» (по 6 тысяч каждой из команд), и о том, насколько Баку удобен для поездки туда английских фанатов.