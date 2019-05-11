Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил московский этап поездки в Россию, передает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Госдепе.

Тем не менее, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым глава Госдепартамента планирует в Сочи 14 мая.

Визит Помпео в Москву отменяется из-за его решения посетить в понедельник Брюссель и обсудить с лидерами ЕС «неотложные вопросы», в частности Иран.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США пишет, что в Москве Помпео намеревался встретиться с представителями американских деловых кругов и студентами.