В Польше отказались принимать делегацию из Израиля

Министерство иностранных дел Польши в последний момент отменило визит правительственной делегации Израиля в Варшаву. Соответствующее уведомление было направлено польским МИД по каналам дипломатической связи, пишет Дойче велле.

В Варшаве указали, что решение отменить визит было принято из-за изменений в составе делегации, неожиданно внесенных израильской стороной без согласования с польской. По мнению правительства Польши, эти изменения свидетельствуют о том, что Израиль намерен сделать основной составляющей визита вопрос возвращения собственности польских евреев, погибших или пострадавших в период Холокоста. Варшава этот вопрос обсуждать не намерена, считая все дискуссии на данную тему законченными.

Визит израильской делегации во главе с генеральным директором министерства социального равноправия страны Ави Коэном должен был начаться 13 мая. Израильская делегация действительно намеревалась обсудить с польскими политиками и чиновниками тему реституции (возврат отчужденной частной собственности прежнему владельцу) еврейской собственности.

До Второй мировой войны в Польше проживало около 3,2 млн евреев, что составляло примерно десятую часть населения страны. 2,8 млн из них стали жертвами Холокоста.