Из-за нападений на мусульман на Шри-Ланке заблокировали соцсети
Правительство Шри-Ланки объявило о временной блокировке некоторых соцсетей и мессенджеров. Мера касается, среди прочих, Facebook и WhatsApp, пишет Дойче велле.
Подобный шаг вызван нападениями на мусульман, заявили в пресс-службе правительства страны.
Днем ранее несколько десятков человек в одном из городов Северо-Западной провинции забросали камнями мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Кроме того, собеседники Reuters сообщили о мужчине, которого избили в результате спора, начавшегося в Facebook.
Усилению напряженности в обществе способствовали взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, которые прогремели также в трех католических храмах 21 апреля, почти одновременно. Жертвами терактов стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.
Правительство возложило ответственность за нападения на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Через несколько дней после атак президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что лидер группировки был убит во время одного из воскресных нападений.