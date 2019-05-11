Из-за нападений на мусульман на Шри-Ланке заблокировали соцсети

Подобный шаг вызван нападениями на мусульман, заявили в пресс-службе правительства страны.

Днем ранее несколько десятков человек в одном из городов Северо-Западной провинции забросали камнями мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Кроме того, собеседники Reuters сообщили о мужчине, которого избили в результате спора, начавшегося в Facebook.

Усилению напряженности в обществе способствовали взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, которые прогремели также в трех католических храмах 21 апреля, почти одновременно. Жертвами терактов стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.

Правительство возложило ответственность за нападения на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Через несколько дней после атак президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что лидер группировки был убит во время одного из воскресных нападений.