Израильский министр культуры отказалась от «Евровидения»

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев отказалась идти на музыкальный конкурс «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве, сообщает портал «Новости Израиля».

По словам Регев, она получила приглашение на мероприятие, но решила на него не идти. Причину отказа министр не называет.

Изначально Регев не числилась в списке приглашенных на «Евровидение» министров. Позже ее все же включили в него по просьбе министерства культуры Израиля.

Отметим, что в прошлом году Мири Регев настаивала на проведении «Евровидения» в Иерусалиме и угрожала, что в противном случае конкурса в стране вообще не будет. Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил против этого предложения, пояснив, что для конкурса нужна площадка, которая не спровоцирует конфликтов или протестов.