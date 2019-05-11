Последние несколько дней между Азербайджаном и Великобританией наблюдается дипломатический скандал, вызванный заявлением МИД этой страны. Напомним, что несколько дней назад МИД Великобритании опубликовал рекомендации английским болельщикам по поводу путешествия в Азербайджан, призвав их к осторожности. В ответ МИД Азербайджана назвал эти рекомендации «непонятными» и вызывающими удивление».

При организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана, на мероприятии принимали участие конный отряд и танцевальный ансамбль Госпогранслужбы. Представленная ими шоу-композиция «Азербайджанское келагаи и карабах ские кони», которые вызвали особый интерес у королевы Великобритании Елизаветы и членов британской королевской семьи.

Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе Азербайджана, завершено всемирно известное «Виндзорское королевское конное шоу», организуемое в честь легендарной королевы Великобритании и Северной Ирландии Виктории.

Пока МИД Великобритании фактически отговаривает английских болельщиков от посещения Азербайджана, в древнем Виндзорском замке королева Елизавета II принимает гостей из Азербайджана.

Большое внимание у зрителей мероприятия вызвал тот факт, что еще в 1851 году на большой выставке в Лондоне, король Альберт подарил своей супруге королеве Виктории азербайджанское келагаи.

Ежедневно шоу-композицию, представленную азербайджанской делегацией в древнем Виндзорском замке смотрели тысячи людей. Издание Dailymail.co.uk в своем репортаже, посвященном «Виндзорскому королевскому конному шоу» особо отмечает, что шоу-композиция с участием карабахских скакунов является одной из любимых композиций королевы Елизаветы II.