А королева позвала Сакита, Бахруза и Хадиджу Фото
Последние несколько дней между Азербайджаном и Великобританией наблюдается дипломатический скандал, вызванный заявлением МИД этой страны. Напомним, что несколько дней назад МИД Великобритании опубликовал рекомендации английским болельщикам по поводу путешествия в Азербайджан, призвав их к осторожности. В ответ МИД Азербайджана назвал эти рекомендации «непонятными» и вызывающими удивление».
Пока МИД Великобритании фактически отговаривает английских болельщиков от посещения Азербайджана, в древнем Виндзорском замке королева Елизавета II принимает гостей из Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе Азербайджана, завершено всемирно известное «Виндзорское королевское конное шоу», организуемое в честь легендарной королевы Великобритании и Северной Ирландии Виктории.
При организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана, на мероприятии принимали участие конный отряд и танцевальный ансамбль Госпогранслужбы. Представленная ими шоу-композиция «Азербайджанское келагаи и карабахские кони», которые вызвали особый интерес у королевы Великобритании Елизаветы и членов британской королевской семьи.
Большое внимание у зрителей мероприятия вызвал тот факт, что еще в 1851 году на большой выставке в Лондоне, король Альберт подарил своей супруге королеве Виктории азербайджанское келагаи.
Ежедневно шоу-композицию, представленную азербайджанской делегацией в древнем Виндзорском замке смотрели тысячи людей. Издание Dailymail.co.uk в своем репортаже, посвященном «Виндзорскому королевскому конному шоу» особо отмечает, что шоу-композиция с участием карабахских скакунов является одной из любимых композиций королевы Елизаветы II.
После просмотра шоу, 11 мая королева Елизавета II приняла представителей азербайджанской делегации, вице-президентов Федерации конного спорта Азербайджана Сакита Мамедова, Бахруза Набиева и спортсменку Хадиджу Гулубейли.
На встрече принимали участие супруг королевы, принц Филипп, ее внук принц Гарри и другие официальные лица. На встрече королеве была подарена картина народного художника Азербайджана Сакита Мамедова и азербайджанское келагаи.
Королева Елизавета II поблагодарила представителей Азербайджана за представленную шоу-композицию и подарки.