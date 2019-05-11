В Литве не смогли выбрать президента

В ходе первого тура президентских выборов в Литве ни один из девяти претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей, победитель определится по итогам второго тура, который пройдет через две недели, передает ТАСС.

По предварительным данным избиркома Литвы, 54-летний экономист Гитанас Науседа набирает 31,18% голосов избирателей, 44-летняя экс- министр финансов Ингрида Шимоните – 27,16%. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост президента республики, стал третьим и вынужден был признать поражение, пообещав подать в отставку.

По мнению экспертов, шансы Науседы и Шимоните на победу во втором туре примерно равны.

Одновременно с выборами президента в Литве проходили референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Для признания состоявшимися в них должны были принять участие более 50% избирателей.

Судя по последним данным избиркома, референдум о сокращении числа депутатов, скорее всего, признают несостоявшимся. В нем приняли участие менее половины избирателей. Вопрос признания референдума о двойном гражданстве остается открытым. Явка на нем колеблется в пределах 50%. Главизбирком продолжает подсчет голосов.