Эмин Милли: «Прошу прощения у Ильхама Алиева»

«Я прошу прощения у президента Ильхама Алиева, у Али Керимли и различных людей в оппозиции за ту ненависть, которую я демонстрировал на разных этапах своей жизни. По прошествии лет приходит понимание того, что ненависть внутри критики играет разрушительную роль. Даже ненависть во имя справедливости может быть очень опасной». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший руководитель оппозиционного интернет-телеканала Meydan TV Эмин Милли.

«В нашей стране столько ненависти и недоверия, что я уже задыхаюсь в ней. Мы все задыхаемся, но не можем найти из этого выход. Власти могут спасти и себя и нас, только если пойдут на реформы. А оппозиция может повести народ вперед, если, несмотря ни на что, победит над ненавистью», - написал Эмин Милли.

По его мнению, положительным шагом будет, если власти вернут паспорт Али Керимли. Эмин Милли считает, что азербайджанское общество сегодня сильно нуждается в хороших новостях и положительных шагах.

«Я верю, что все мы сможем создать новую историю Азербайджана. Давайте попытаемся. Все вместе», - написал он.