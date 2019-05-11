Российские С-300 обнаружили в США

В США заметили российскую зенитную систему С-300. Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» был замечен на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog.

По данным портала, американские военные часто используют на учениях системы ПВО в «российском стиле», чтобы добавить маневрам реализма. Это могут быть как настоящие боевые машины и установки, так и стилизованные под них.

Точное местонахождение ЗРК неизвестно. Также не ясно, являются ли эти компоненты С-300ПТ настоящими.

На фото показан командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки.

Спутниковые снимки с ЗРК были опубликованы в соцсетях неким «военным энтузиастом», пишет издание.

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Киев при президентстве Петра Порошенко предоставил Минобороны США доступ к образцам советской военной техники.

"Возможно, в рамках этого договора был подписан контракт на поставку в США старой советской системы ПВО С-300 для ее изучения личным составом ВВС США и выработки методов противодействия подобным комплексам", — предположил Коротченко, сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, изучение этой модификации ракетной системы будет бесполезно для американцев, так как она давно устарела: "Современная российская техника типа С-400 ничего общего с теми старыми советскими "трехсотками" не имеет".