11:25

В рамках 4-го Международного инвестиционно-торгового форума Шелкового пути в китайском городе Сиань азербайджанская делегация приняла активное участие. Как сообщает АзерТАдж, в форуме, который проходил под лозунгом «Новая эра, новая модель и новые разработки», приняли участие более 200 делегатов из 25 стран мира.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу, выступая на круглом столе под названием «Сотрудничество в области торговли на шелковом пути - Сиань», посвященном сотрудничеству в области электронной торговли, сказал, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс, один путь" и является ее активным участником. Говоря о масштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане в последние годы, в том числе о Транскаспийском международном транспортном маршруте, Т.Надироглу отметил, что страна придает большое значение этим проектам.

Он также отметил, что в апреле на церемонии подписания азербайджано-китайских документов в рамках второго международного форума "Один пояс, один путь". В Пекине был подписан Меморандум о взаимопонимании по транспортно-транзитному сотрудничеству между азербайджанскими и сианьскими компаниями. Согласно документу, в этом году планируется транспортировать до 2500 контейнеров в другие страны транзитом через территорию Азербайджана по Транскаспийскому международному транспортному коридору.