Азербайджанские военные на учениях «Анатолийский феникс» фото; видео
С целью участия в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2019 на авиабазу в городе Конья прибыли вертолеты Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Согласно плану, военные пилоты Азербайджана с сегодняшнего дня приступят к подготовительным тренировкам к учениям.
В учениях, которые продлятся до 24 мая, задействованы два вертолета Ми-35 и два вертолета Ми-17.