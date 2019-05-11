Умер один из раненых во время взрыва на азербайджанском корабле

Один из 14 пострадавших в результате взрыва на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», скончался во Франции, сообщили в итальянской компании Saipem, передает Интерфакс-Азербайджан.

Согласно информации, Saipem организовала доставку 11 пострадавших в результате взрыва в больницы Турции, Франции, Италии и Великобритании. Угрозы жизни других пострадавших нет, заявили в компании.

8 мая на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе граждане зарубежных государств. В связи с произошедшим Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 162.1 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана.

По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонтных работ по устранению неполадок в технологическом оборудовании.

Судно «Исрафил Гусейнов» находится на балансе ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и арендуется компанией Saipem.