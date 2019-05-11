Администрация президента США Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии решила выступить в поддержку командующего ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом говорится в статье в The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, "лидеры Саудовской Аравии и Египта успешно воздействовали на президента Трампа, с тем чтобы он изменил курс США в отношении Ливии" и поддержал Хафтара.

В публикации говорится, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедили Трампа поговорить с Хафтаром по телефону. Саудовский наследный принц сообщил Трампу, что правительство в Триполи связано с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Из материала следует, что премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж не был уведомлен об изменениях политического курса США.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.