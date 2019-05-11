Хирург Рашад Шолан: "Я молю Господа, чтобы смерть настигла меня в операционной"

«Хирургия – это ремесло, искусство, которым Всевышний одарил не каждого...». Так сказал о хирургии доктор Рашад Шолан. Это имя известно многим. В профессиональном кругу он стал знаменит благодаря блестяще проведенным сложнейшим хирургическим операциям. Как любит говорить о себе сам Шолан: «Я радикальный и как человек, и как хирург». Вне медицинского сообщества его узнали после благотворительных акций безвозмездной хирургической помощи неимущим семьям. А в прессе за виртуозный хирургический талант его окрестили доктором-золотые руки.

Доктор Рашад Шолан, возглавляющий сегодня отделение почечных болезней и трансплантологии Республиканского Лечебно-диагностического центра, - человек открытый и сразу откликнулся на просьбу дать интервью.

- Как начался ваш путь в столь сложную сферу медицины, как хирургия?

- Хирургия – это моя стихия. Мечтал стать хирургом еще в детстве. Может, это желание пробудили во мне родители. Сейчас трудно сказать… Но теперь я счастлив от одной мысли, что я - хирург… Это моя судьба, и я доволен ею.

- В семье были врачи?

- Отец преподает в вузе, мама тоже работала в другой сфере. Зато врачом был мой дядя по отцовской линии, и он, несомненно, оказал влияние на мой выбор профессии.

- Что вам запомнилось из школьных лет?

- Я с отличием окончил лицей технико-гуманитарных наук имени Габиббека Махмудбекова. Принимали туда на конкурсной основе, а почетным директором учебного заведения был знаменитый академик Азад Мирзаджанзаде. Сейчас, увы, его уже нет на этом свете, но мне повезло: в бытность мою учеником лицея академик еще работал, и мне довелось слушать его лекции на свободные темы. А примером для подражания для всех был выпускник нашей школы – ныне министр по налогам Микаил Джаббаров. Среди выпускников этого лицея вообще немало известных деятелей науки и искусства.

- Потом, естественно, вы пошли в медицинский вуз.

- Да, после лицея поступил в Азербайджанский медицинский университет на лечебно-профилактический факультет. Именно в те, студенческие годы у меня появилось влечение к науке. На старших курсах даже руководил Студенческим научным обществом нашего факультета. Получив диплом, сразу же поступил в Эгейский университет в Турции, чтобы специализироваться как уролог и как хирург. Там я стал докторантом кафедры урологии. Годы в этом вузе стали, пожалуй, самыми плодотворными и, вне сомнения, ключевыми для моей дальнейшей профессиональной деятельности. Мне преподавали прекрасные хирурги, известные и за пределами Турции.

- Говорят, хирургия не просто отрасль медицины, а целая философия. Как вы воспринимаете эту философию? (Этот вопрос явно вдохновил собеседника).

- Хирургия… Как вам объяснить, это, по-моему, какое-то божественное ремесло. Убежден, что если у врача нет такого божьего дара – он не сможет стать настоящим хирургом. Пациент во время операции полностью в его власти, и сам Всевышний дает хирургу силу вершить судьбу человека. Лично я не устаю благодарить Бога за это.

- Какими качествами должен обладать хирург?

- Во-первых, хирург должен быть честным по отношению к себе и пациенту, быть готовым жертвовать собой ради блага пациента. Во-вторых, он должен досконально знать анатомию и общую патологию. Ну и в-третьих, у настоящего хирурга должен быть врожденный талант.

- Ваши коллеги говорят, что вы и есть хирург от Бога. Вы согласны с их мнением?

- (смеется) Ну, не знаю… Во всяком случае, очень страюсь соответствовать качествам, которые назвал.

- По специальности вы хирург-уролог, однако в последнее время ваше имя все чаще упоминается и в связи с трансплантологией.

- Я занимаюсь всеми областями урологической хирургии. Получил также лицензии на трансплантацию органов, и теперь провожу операции и по пересадке почек. Трансплантация в настоящее время одна из значимых и эффективных составляющих урологической хирургии, правда, в определенной мере несколько обособленная.

- Вы многого добились в жизни, осталась ли еще какая-то мечта?

- Вы, наверное, удивитесь… Не знаю, сколько мне суждено жить в этом грешном мире, но всегда молю Господа, чтобы смерть застала меня в операционной.

Беседу прервал звонок из операционной: «Пациента подготовили», и доктор Шолан, приветливо улыбаясь, попрощался. Его ответ на последний вопрос, конечно, поразил. Но, может, именно таким должен быть настоящий врач – отдавать своей профессии всего себя.