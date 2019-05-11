На нефтяные танкеры Саудовской Аравии напали диверсанты

Саудовская Аравия сообщила сегодня, что два ее нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Накануне представители Эмиратов заявили, что нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. В ОАЭ не уточнили детали происшествия, но сообщили, что никто не пострадал, а порт Эль-Фуджайра продолжает работать в обычном режиме.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что одно из двух саудовских судов подверглось атаке на пути в порт Рас-Таннура, где должно было погрузить нефть для поставки клиентам нефтяного концерна Saudi Aramco в США.

Нападение нанесло существенный урон конструкции судов, заявило государственное новостное агентство SPA.