Новые корпоративные предложения и новый портфель цифровых продуктов от Azercell
Azercell предлагает в пользование корпоративным клиентам новое поколение тарифных планов и цифровых услуг «Бизнес», который отличается от предыдущего поколения предоставлением больших возможностей скоростного 4G-интернета, безлимитными звонками внутри компании и новым интегрированным пакетом цифровых услуг.
Контролируйте, прогнозируйте и сокращайте расходы на мобильную связь с помощью тарифов, которые обеспечивают связь между вашими сотрудниками, где бы они ни находились.
Корпоративным абонентам, активирующим новые тарифные планы, Azercell предлагает новый интегрированный пакет цифровых услуг, таких как Регистрация доменов, Создание веб-сайтов, СМС-рассылка, Таргетированная рассылка и т. д.
По словам директора Azercell по корпоративному сегменту Гиоргоса Чатзиса, «сосредоточение внимания на клиенте и необходимость ставить людей в центр бизнеса являются ключевыми приоритетами, на которые мы нацелены и включили в концепцию нашего нового продуктового портфеля. Мы хотим быть предпочтительным партнером для компаний, функционирующих в Азербайджане, управляя процессом их цифровой трансформации посредством предоставления решений следующего поколения и все более персонализированного сервиса».