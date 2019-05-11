Чингиз Абдуллаев: Британцы в отношении Азербайджана поступили как нацисты

«Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывание про выбор Баку меня покоробило». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал народный писатель Чингиз Абдуллаев.

"Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?", - спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны. Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на "арийцев" и второсортных, подлежаших уничтожению. Всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно, он не выступает с подобными дикими заявлениями. Но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!», - написал Чингиз Абдуллаев.

Писатель также коснулся заявления МИД Великобритании, которое призвало английских болельщиков быть осторожными в Баку.

«Великобритания внесла особый вклад в культуру и развитие цивилизации. Своим языком, своей историей, своей литературой, музыкой, наукой. И мое уважение к этой стране безмерно. Но выступать с заявлением, что туристы должны опасаться ночных нападений в Баку, как-то слишком некорректно. Покажите мне бары и рестораны рядом с которыми в последние годы грабили иностранцев. Хотя бы несколько? Или нужно доказывать, что Баку гораздо более безопасный город, чем Лондон, в некоторые районы которого действительно лучше не заходить по ночам? На сегодняшний день Баку один из самых безопасных городов в странах СНГ. Мы провели за последние годы столько международных мероприятий, которые транслировались на весь мир.

И я не слышал про инциденты с иностранцами, где бы то ни было. Скорее, наоборот. Нужно будет опасаться буйства английских фанатов, некоторых из которых уже не пускают в континентальную Европу. Нехорошо, джентльмены. Не совсем честно. Я не квасный патриот и не националист. Но когда демонстративно и неправедно обижают мою страну и мой народ - просто не могу молчать», - сказал он.