Клиентам Unibank выплачена компенсация около 37 млн манатов

В настоящее время Unibank выплатил компенсации более чем 43 тысячам клиентам. Данный процесс будет завершен к концу мая. Об этом и о многом другом рассказал в интервью haqqin.az директор по розничному бизнесу Unibank Хейбат Гадиров.

- В связи с исполнением президентского указа «О дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» вот уже более 20 дней выдаются компенсации. Как проходит данный процесс в Unibank?

- До начала выплаты компенсации участвующие банки и Палата по надзору за финансовыми рынками, которые являются основными участниками процесса, предприняли шаги по информированию клиентов. Клиенты, пользуясь платформой, созданной на веб-сайте Палаты, за короткий срок очень удобно и оперативно могут узнать о сумме компенсации, которую они получат. Банки отправляли СМС клиентам, на которых распространяется указ и информировали их о дате выдачи компенсации.

Самое большое число клиентов, на которых распространяется указ, приходится на долю Unibank. Мы в свою очередь до выдачи компенсации информировали наших клиентов, отправляя СМС-сообщения, уведомляя об этом на официальном сайте, соцсетях и с помощью сервисов обслуживания.

Целью, конечно же, является предотвращение потери времени клиентов в филиалах и предоставление более оперативного обслуживания по принципу очередности. Как Unibank, мы понимаем важность работ, связанных с исполнением указа, и мобилизовали все наши ресурсы для максимальной эффективности.

Таким образом филиалы Unibank работают в усиленном рабочем режиме начиная с 22 апреля - первого дня выдачи компенсации. Для обслуживания большего количества клиентов в течение дня еще две точки обслуживания предоставлены дополнительно к услугам клиентов. В целях повышения оперативности обслуживания филиалы были снабжены новыми устройствами, компьютерами и дополнительным персоналом.

С начала процесса Unibank выплатил 43 тысячам клиентам более 37 миллионов манат. Сегодня также продолжается отправка сообщений клиентам по принципу очередности. Обращение клиентов в банк в дату, указанную в СМС, сводит к минимуму возможные очереди и клиенты не теряют времени. Пусть клиенты, на которых распространяется указ не волнуются. Как и предусмотрено в указе господина президента, процесс завершится до конца мая и каждый клиент получит свою сумму компенсации. Мы ежедневно обмениваемся информацией с Палатой по надзору за финансовыми рынками и отправляем отчет по проделанным работам в связи с исполнением указа. Как банк мы понимаем свою ответственность в этом процессе и стараемся делать все для оперативного исполнения.

Как указывалось в указе президента, главная цель - снизить кредитную нагрузку на клиентов и предотвратить финансовые потери, с которыми они столкнулись. Сегодня основным приоритетом для Unibank является своевременная реализация указа, который имеет очень важное значение для благосостояния наших граждан, а также для развития банковского сектора.

- Хотя выдача компенсаций проходит системно, наверняка есть некоторые трудности. С какими проблемами сталкиваетесь больше всего?

- Банк принимает все возможные меры для проведения процесса более оперативно и удобно для клиентов. В то время как по указу президента проводится обширная просветительская работа, клиенты, на которых указ не распространяется, также обращаются в филиалы. Предоставление широкой и обоснованной информации этим клиентам задерживает очередь клиентов, которые приходят за компенсацией, занимая определенное время сотрудников. Несмотря на то, что банки неоднократно просили, чтобы в банк приходили только клиенты, которые получили СМС с датой выдачи компенсации, клиенты, не получившие СМС, также подходят к филиалам, и это может несколько задерживать процесс.

Если клиенты внимательно ознакомятся с указом и будут подходить к филиалам банка в дату, указанную в сообщении, процесс будет проходить более совершенным образом и более ускоренно. Конечно же, мы понимаем, что каждый хочет получить свои средства быстрее. Услышав, что некоторые из коллег, родных и знакомых уже получили компенсацию, у них не хватает терпения ждать дня своей очереди. Но нет никаких оснований для этих опасений. Каждый клиент, охваченный указом, получит полагаемую ему компенсацию.

Cредства, направленные на погашение убытка по кредитам в иностранной валюте, – это поддержка государства. Возможно, чья-то очередь через неделю после его знакомых, но, в любом случае, этот процесс будет завершен к концу мая. Банки стараются, чтобы исполнение указа президента было выполнено в срок, быстро и оперативно, и скорость текущего процесса убеждает нас в том, что все будет завершено к сроку.

- Что рекомендует банк клиентам, которые не согласны с суммой компенсации или не включены в список получателей?

- Этим клиентам не нужно терять время, обращаясь в банки. Для таких случаев на сайте Палаты по надзору за финансовыми рынками создан раздел «Обращение в Апелляционный комитет». Любой клиент, который недоволен суммой компенсации или не может найти свое имя в системе, должен подать онлайн заявку в этот раздел. Каждая жалоба детально рассматривается со стороны комиссии.

- Помимо выдачи компенсации, также начинается реструктуризация проблемных кредитов. На каком этапе находятся работы в Unibank в этом направлении?

- Как вы знаете, реструктуризация распространяется на все кредитные договора, подписанные с 1 января 2012 года до 28 февраля 2019 года, у которых были просрочки более чем 360 дней и долг которых составлял меньше 17 000 AZN, вне зависимости от того, был кредит в манатах или в иностранной валюте.

Реструктурированные новые кредиты будут на очень выгодных условиях - на 5 лет и по ставке 1% годовых. В Unibank уже начался процесс в этом направлении. После завершения технической подготовки, в ближайшее время мы начнем процесс реструктуризации.

Воспользовавшись этой возможностью, вновь обращаемся к нашим клиентам, чтобы они не волновались, в ближайшие дни оставшимся клиентам будут отправлены СМС с датой и все получат компенсации до конца этого месяца. Чтобы не терять время в филиалах, просим клиентов приходить в банк только после получения сообщения.