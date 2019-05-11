Мамедъяров и Мнацаканян встретились в Брюсселе Фото
В Брюсселе состоялась короткая встреча глав МИД Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report, встреча прошла в рамках саммита глав МИД шести стран «Восточного партнерства.
В Брюсселе состоялась короткая встреча глав МИД Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report, встреча прошла в рамках саммита глав МИД шести стран «Восточного партнерства.
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