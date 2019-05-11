Турция проводит крупнейшие за свою историю морские учения

В маневрах, которые проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, задействовано 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета.

Цель учений — улучшение координации совместных действий флотилий в период кризисов. Также в рамках учений запланирована отработка действий ВМС на случай военного конфликта, нанесение ударов по объектам условного противника на суше и на море. Кроме того, будет проверена эффективность судовых систем противовоздушной обороны.

Подводные лодки, суда и авиация будут координировать удары по объектам условного противника. В арсенале авиации и кораблей имеются боеприпасы турецкого производства, в том числе ракеты UMTAS и L-UMTAS с системой лазерного наведения, отмечает агентство.

Учения с борта турецкого фрегата Gelibolu координирует адмирал ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу.

Учения Denizkurdu-2019 продлятся до 25 мая.