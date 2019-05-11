В Армении растоптавшего российский флаг назначили губернатором

Глава оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян потребовал от правящих властей объяснить, как человек, публично растоптавший несколько лет назад флаг России, был назначен губернатором одной из областей страны.

Ранее местные СМИ сообщили, что четыре года назад нынешний губернатор Арагацонской области Давид Геворгян, участвовавший в акции протеста у посольства РФ, растоптал брошенный на землю российский флаг.

"На днях в СМИ были распространены материалы, согласно которым губернатор Арагацотнской области участвовал в акции, где попытались сжечь флаг России, но полицейские не позволили это сделать, и нынешний губернатор растоптал флаг РФ. Думаю, могут быть граждане, выступающие против какой-либо страны и выражающие свою позицию, сжигая или попирая ее флаг. Но я никак не могу понять, как такой человек может получить высокую должность в Армении, а именно губернатора, при том, что власти работают над формированием блестящих отношений с РФ", - написал Марукян в понедельник в Facebook.

По его словам, с одной стороны, в Армении ожидают российских самолетов Су-30, заявляют о стратегическом партнерстве, ведут переговоры о признании в России армянских водительских прав, а с другой - назначают на высокую должность подобного человека.

"Интересно, правительство знало о политических взглядах губернатора Арагацотнской области? Как они надеются совмещать стремление к блестящим отношениям с РФ и наличие подобного губернатора? Мой вопрос не риторический, я жду ответа моих партнеров", - заявил Марукян.