В Европе потребовали от Зеленского выплаты «огромных долгов»

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на встрече глав МИД стран Евросоюза назвал главную задачу избранного президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие годы, передает ТАСС.

По его словам, Украина должна выплатить «огромные госдолги».

«Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета, - сказал Хан. - Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100 процентов, что этому в Украине уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры».

Второй проблемой еврокомиссар назвал истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа: «Ранее Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита газа в 3 млрд евро ежегодно».

Отмечается, что сумма задолженности Украины превышает 30% годового бюджета.