В Швеции возобновили дело против Ассанжа

Отмечается, что Швеция потребует от Великобритании выдать Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива с двумя женщинами. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.