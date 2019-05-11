Дорожная полиция назвала причину тяжелых ДТП

Анализ тяжелых дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в последние дни, свидетельствует о том, что одной из основных причин аварий является невнимательность водителей. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана.

До внимания водителей в очередной раз доводится, что при управлении транспортным средством следует быть в высшей степени внимательными, контролировать скоростной режим, строго соблюдать дорожные знаки, не отвлекаться на разговоры с пассажирами или по телефону, отмечается в заявлении дорожной полиции.

В информации также подчеркивается особая роль в этом процессе пассажиров транспортного средства, которые не должны отвлекать водителя.