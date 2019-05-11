Азербайджан вступает в игру: два месяца без победителей, американские лотереи разыгрывают $566 миллионов

Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет 316 миллионов долларов США, а джекпот лотереи Powerball - 250 миллионов долларов США. Представитель TheLotter: «Мы наблюдаем резкий рост продаж».

Вот уже более двух месяцев еженедельных розыгрышей двух ведущих американских лотерей не было победителей главных призов, в результате чего джекпоты продолжают расти. В совокупности две лотереи предлагают свыше полмиллиарда долларов, удивительные призы, которые можно выиграть, приняв участие в розыгрышах на этой неделе.

Безусловно, самые крупные призы выигрывают в американских лотереях. Так, по результатам розыгрыша Mega Millions в октябре 2018 года, огромный приз в 1,537 миллиарда долларов достался владельцу одного билета, приобретенного в Южной Каролине. Победитель джекпота получил свой приз, но благодаря местным законам и в соответствии с его пожеланием, его личность не была обнародована. Этот джекпот Mega Millions практически достиг мирового рекорда – в январе 2016 г. Трое победителей разделили приз в размере 1,586 млрд долларов США.

Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане. Вы удивитесь, но это не так. Согласно официальному веб-сайту Powerball, любой может «купить билет Powerball ... принять участие в розыгрыше и ... получить призы». На сайте четко сказано: «Вам не нужно быть гражданином или резидентом США, чтобы принять участие в розыгрыше."

Гражданин Азербайджана может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Еще более невероятным является тот факт, что вам не нужно физически присутствовать в Соединенных Штатах, чтобы играть в американские лотереи. Именно здесь вступают в игру курьерские службы по продаже лотерейных билетов.

Крупнейший сервис по продаже лотерейных билетов, www.theLotter.com позволяет клиентам со всего мира участвовать в лотереях США, при этом представители локальных офисов компании фактически покупают физические билеты в Соединенных Штатах от имени своих зарубежных игроков.