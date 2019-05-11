Школьники со знаменами Азербайджана поднялись на Кешикчидаг Фото
Группа азербайджанских школьников побывала с экскурсией в Кешикчидаг (по грузинской версии Давид Гареджи).
Как стало известно haqqin.az, группа учащихся одной из школ в Газахе обошла комплекс с азербайджанскими флагами.
Напомним, что ранее гражданские активисты из Грузии устроили акцию у монастырского комплекса Кешикчидаг. В частности, они окружили живой цепью азербайджанский участок монастырского комплекса. Ситуация вокруг комплекса обострилась более недели назад. Тогда грузинская сторона заявила о том, что азербайджанские пограничники ограничили проход на территорию комплекса.
Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.
«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.