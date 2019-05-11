Представители «Арсенала» и «Челси» прибыли в Баку
В рамках подготовки к финалу Лиги Европы в Баку прилетели сотрудники футбольных клубов «Арсенал» и «Челси», а также представители УЕФА.
Визит продлится до 15 мая. За это время около 20 функционеров лондонских клубов ознакомятся с системой безопасности на Бакинском Олимпийском стадионе, с подготовительными работами в фан-зоне, с отелями, в которых будут проживать команды, а также обсудят организацию финала в целом.
Напомним, что финал Лиги Европы состоится 29 мая.