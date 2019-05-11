Атаки на танкеры привели к росту нефти

Инцидент с танкерами в Объединенных Арабских Эмиратах привел к росту цен на нефть, заявил главный стратег российской инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, передают «Известия».

Согласно информации, баррель нефти Brent подорожал на 0,65% — до $71,87.

«Серия сообщений об атаках на танкеры в различных местах локально является позитивным для нефтяных котировок, поскольку проблемы имели место в ключевых объектах инфраструктуры, на которые завязано снабжение нефтью и европейского, и азиатского рынков», — заявил эксперт.

Накануне в территориальных водах ОАЭ в результате диверсии произошли взрывы на четырех коммерческих судах. Два из них принадлежали Саудовской Аравии, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. В заявлении министра не указывалось, кто может стоять за атакой.