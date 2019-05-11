Синоптики рассказали о погоде на завтра

Во вторник на территории Азербайджана прогнозируется теплая погода, однако местами ожидаются осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла. В Баку ночью до 17 градусов тепла, днем температура повысится до 25-27 градусов.

Атмосферное давление на уровне 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков, однако утром и днем возможны дожди, местами ливневые, возможны грозы, град. Ночью и утром слабый туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-12, днем 15-20 градусов выше нуля.

Прогнозируемое на 14-15 мая на Апшероне преобладание комфортного температурного режима благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.