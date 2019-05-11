В Иране британского шпиона отправили в тюрьму

В Иране суд приговорил местного жителя к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Великобритании.

«Иранец, который возглавлял отдел в Британском совете и сотрудничал с британской разведкой … приговорен к 10 годам лишения свободы после признания своей вины», – заявил представитель судебной власти Исламской Республики Голамхосейн Эсмаили, отказавшись называть имя осужденного, сообщает Guardian.

Британский совет – организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В Британском совете по всему миру работает более 7 тысяч штатных сотрудников, офисы организации есть в 110 странах мира. В Иране совет прекратил деятельность в 2009 году.