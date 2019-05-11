Центробанк России отказался выпускать копейки

Центральный банк РФ отказался от выпуска монет номиналом ниже рубля. Их не печатали с 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Финансовый регулятор России принял решение пока что больше не чеканить мелочь. Во-первых, мелких монет в обращении предостаточно: на руках у россиян сейчас находятся 72,8 миллиона рублей по одной копейке, 288,5 миллиона рублей пятикопеечными монетами, 2,5 миллиарда рублей десятикопеечными и 3,6 миллиарда рублей по 50 копеек. Из них в обороте участвуют 6,6 миллиарда мелочи. Остальное «осело» в копилках.

По прогнозам специалистов ЦБ РФ, сейчас на руках у россиян около пяти миллиардов копейками. В связи с этим коммерческим банкам выдан совет активнее привлекать клиентов сдавать мелочь в кассы для ее возвращения в оборот.

Также отказ от чеканки копеек связан с экономической частью вопроса: себестоимость выпуска одной копейки обходится в 47 копеек, а пяти копеек – в 69 копеек.

Отказ от выпуска монет не означает их выход из оборота.