Инициирование президентом США Дональдом Трампом глобальных торговых войн и их дальнейшее углубление вызывает тревогу мировой общественности, что ясно видно на примере безуспешных переговоров между Вашингтоном и Пекином. Сотни миллионов людей внимательно следят за ходом торговых переговоров, взвешивая и комментируя каждое случайно оброненное слово. А итоги их ничего хорошего не предвещают. Зато, не успела еще общественность переварить сообщение о повышении пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 млрд долларов в год, как Трамп тут же дал указание своей команде приступить к подготовке по введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на 300 млрд долларов.

Он считает, что США путем повышения пошлин на импорт пытаются надавить на Китай. "Там много вопросов, которые связаны не только с деньгами. США пытаются нажать на Китай, чтобы он принял ряд законов или изменения в ряде действующих законов, которые более строго подходили бы к использованию технологий, патентов. Китай большую часть требований отверг и не включил в состав нового соглашения". По мнению эксперта, знающие манеру ведения Пекина переговоров могли предупредить президента Трампа о том, что это достаточно сложный и длительный процесс. Китай наспех решения не принимает, а Трампу все надо быстро и легко, а так не получается. Из-за этого и обострение этого конфликта.

Детали, заставившие Трампа пойти на столь резкие шаги, официально не распространяются. Правда, в общих словах говорится о нарушении Пекином чуть ли не всех условий Вашингтона. А что это за условия, неисполнение которых грозит не только двусторонним отношениям этих стран, но обвалом глобальной экономики. Среди многих комментариев наибольшего внимания заслуживает, пожалуй, заявление RT директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева.

Но сами стороны переговоров так не считают, правда, на словах. Так, президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем проходят конструктивно (!?). Он считает, что в течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о статусе торговых отношений между обеими странами. «Отношения между лидером Си (Цзиньпином) и мной остаются очень сильными, и переговоры в будущем продолжатся», — написал он в Twitter.

Особо следует сказать, что президент США Дональд Трамп отметил, что США ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть отменены в зависимости от исхода переговоров. Хотя по всему видно, что он явно намерен добиться своего и после того, как Вашингтон в очередной раз повысил пошлины на товары из Китая, написал в Twitter, что переговоры будут продолжаться и что у него сохраняются «прочные» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он добавил также, что отмена американских пошлин будет зависеть от того, как пройдут будущие переговоры.

В свою очередь, глава китайской делегации на переговорах вице-премьер КНР Лю Хэ также заявил, что состоявшиеся в Вашингтоне 9–10 мая торговые переговоры между США и Китаем были продуктивными. Мол, стороны провели откровенные, конструктивные переговоры. Обе стороны считают, что нужно поддерживать эту хорошую тенденцию. Стороны договорились в дальнейшем встретиться в Пекине и продолжить консультации. Хотя именно в Вашингтоне ожидалось поставить окончательную точку в затянувшихся торговых переговорах.

Но надо быть глухим и слепым, чтобы не понимать, что у двух стран остаются неурегулированные вопросы. Среди них китайский вице-премьер выделил три основных. Так, Пекин считает, что все введенные Вашингтоном тарифы должны быть отменены, если стороны сумеют достичь устраивающего их соглашения. Сейчас его условия находятся в стадии обсуждения. Кроме того, в конце прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласовали предварительный объем закупок американских товаров, но у сторон возникли расхождения по этому показателю. Теперь у обеих сторон разные взгляды, и Хэ считает, что это очень серьезная проблема. А последнее разногласие связано с текстом итогового соглашения, который должен быть «сбалансированным», так как «любой стране нужно сохранять свое достоинство». «Мы считаем, что это принципиальные вопросы, у каждой страны есть свои принципы, и мы не пойдем на уступки»,— подчеркнул вице-премьер.

А пока шли все споры вокруг переговоров и решения Вашингтона повысить пошлины на ввоз товаров из КНР, президент Трамп сделал еще одно громкое заявление. Гласило оно буквально следующее: перенос производства товаров в США является наилучшим способом избежать повышенных пошлин на импорт иностранной продукции. Да, комментарий Трампа был прост для восприятия, но по существу он уже обратился напрямую к компаниям, минуя страны. «Есть очень простой способ избежать пошлин. Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это же так просто», — написал президент в Twitter. Только одно не учел американский президент: это просто на словах, а на деле…