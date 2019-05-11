Азербайджанка стала зампредседателя рабочей группы Совета Европы

Директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли выбрана заместителем председателя специальной рабочей группы Совета Европы по защите прав человека и атлетов в спорте.

Это решение было принято в ходе 50-го заседания Мониторинговой группы Антидопинговой Конвенции Совета Европы, которое прошло в Бухаресте.

В группу по защите прав человека и атлетов в спорте входят председатель, коим является норвежец Андерс Солхейм, заместитель председателя и представители 8 стран. Также в состав будут входить представители Европейского суда по правам человека, Венецианской комиссии, Международного олимпийского комитета и других организаций Совета Европы. Помимо этого, своих представителей в качестве наблюдателей назначат организации Европейского Союза, ЮНЕСКО и WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Основной целью группы является подготовка предложений и других документов, нацеленных на эффективное соблюдение прав спортсменов во время применения антидопинговых правил, их беспрепятственный доступ к справедливому судебному разбирательству, а также на защиту прав человека в борьбе с допингом и другие сферы данной отрасли.

Отметим, что Антидопинговая Конвенция Совета Европы принята в 1989 году, Азербайджан подписал документ в 2002 году.