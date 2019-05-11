Россия назвала свои планы по Баку - Тбилиси - Карс

Соединяющая Азербайджан с Турцией и проходящая по территории Грузии железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс будет ориентирована на грузопотоки, идущие через Транссибирскую магистраль, заявил 8 мая генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров на ежемесячном общесетевом селекторном совещании (слова топ-менеджера приводит корпоративное телевидение монополии).

"Баку-Тбилиси-Карс - это европейский коридор, который шел в обход РФ, но на сегодняшний момент в меморандуме закреплены положения, что этот коридор будет плотно работать с Транссибом", - сказал Белозеров.

6 мая руководители железных дорог РФ, Турции и Азербайджана договорились о возможности строительства второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического терминала в Карсе. Однако глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, выразив недовольство этим соглашением, отметил, что линия Баку-Тбилиси-Карс является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, и любой другой участник может присоединиться к нему только с согласия всех трех стран.

"Российские железные дороги" отмечали, что "меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных ж/д перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы". Кроме того, Белозеров отметил, что РЖД "получают возможность дополнительной работы с Южной Европой".