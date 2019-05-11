Организатор кровавых терактов в Турции получил 53 пожизненных срока

В Турции вынесен приговор 34-летнему Юсуфу Назику, признанному организатором терактов в приграничном городе Рейханлы 11 мая 2013 года, пишет Anadolu.

Тогда в результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли 53 человека, в том числе дети. 140 человек пострадали.

Назик был задержан в сирийском городе Латакия. В ходе следствия он признался в содеянном и рассказал, что действовал при поддержке сирийских спецслужб. Суд приговорил его к 53 пожизненным срокам.

Ранее по обвинению в причастности к теракту в Рейханлы девять человек были приговорены к пожизненному заключению и еще 13 подсудимых – к срокам 10-15 лет.