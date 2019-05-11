Китай наносит ответный удар США

Министерство финансов Китая объявило о введении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5000 видов продукции из США, передает Global Times.

"С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", - говорится в сообщении минфина КНР.

В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований - 20%, на 974 категории - 10%, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.

США с 10 мая увеличили пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Соответствующее решение в Вашингтоне приняли на фоне того, что Пекин не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США.