В Тегеране студенты протестуют против ношения хиджаба

Студенты Тегеранского университета провели акцию протеста против обязательного ношения хиджаба в иранских вузах, сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

Согласно информации, сотни студентов собрались во дворе кампуса университета, чтобы выразить свой протест против обязательного ношения хиджаба. Они держали в руках плакаты с надписями: «У нас есть право выбора!» и «Лучше смерть, чем унижение!».

Несмотря на принятые силами безопасности меры, между студентами-реформаторами и студентами-консерваторами из «Бригад Басидж» произошли столкновения.