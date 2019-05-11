Экстрадированного из Германии убийцу осудили в Ленкорани

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу экстрадированного из Германии жителя Сальяна Ровшана Джавадова, который четыре года назад убил соседа, сообщает региональный корреспондент haqqin.az .

Согласно обвинительному акту, 51-летний Ровшан Джавадов 11 ноября 2015 года убил своего соседа 26-летнего Эльчина Гасымова. Чтобы скрыть преступление, убийца закопал тело жертвы во дворе своего дома и построил на месте захоронения баню. Эльчин Гасымов был объявлен пропавшим без вести. Его тело было найдено лишь 28 декабря 2016 года. Убийца к тому времени уже эмигрировал в Германию.

После возбуждения уголовного дела в отношении Ровшана Джавадова правоохранительные органы Азербайджана обратились к своим немецким коллегам, которые и задержали убийцу. Преступник был экстрадирован в Азербайджан в декабре 2018 года.

Отметим, что в 1991-93 годах Ровшан Джавадов был сержантом Управления полиции Сальянского района.

Решением суда Ровшан Джавадов был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет.