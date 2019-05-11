Британия продолжает кошмарить Азербайджан: «Полеты в Баку нанесут вред… окружающей среде» новый бред английских СМИ
После того, как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы, английские СМИ используют малейшую возможность, чтобы очернить Азербайджан. Причем в большинстве случаев обвинения надуманные, не имеющие под собой никаких оснований. Порой доходит и до полного бреда. Так, The Guardian утверждает, что увеличенное в связи с финалом Лиги Европы количество полетов из Лондона в Баку плохо отразится на… окружающей среде.
«Проведение игры в Азербайджане, по мнению активистов в области защиты экологии, приведет к выбросу в атмосферу тысяч тонн углекислого газа из многочисленных самолетов, которые будут лететь из Лондона в Баку», - пишет английское СМИ.
«Поездка примерно 45 тысяч поклонников на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов в Баку и Мадрид приведет к выбросу 35490 тонн углекислого газа, - цитирует The Guardian одного из лидеров Партии зеленых Джонатана Бартли. – Лучше бы «Арсенал» и «Челси» играли в Лондоне. УЕФА должен обратить внимание на эту проблему».
Эту несуразицу даже комментировать не хочется. Ежедневно в мире совершаются десятки тысяч полетов, но окружающей среде, по мнению британского издания, «должно навредить» именно проведение матча в Баку. Абсурд, да и только.
Предыдущие нападки на Баку, пусть и были беспочвенными, но все же имели хоть какое-то отношение к делу. Однако история про вред экологии, написанная на страницах одного из ведущих изданий Великобритании, - уже верх цинизма и предвзятой критики.
Впрочем, этого рано или поздно следовало ожидать, если изначально даже серьезные британские издания стали вводить в заблуждение своих читателей, рассуждая на тему финала в Баку. Вот, к примеру, утверждение о том, что у английских фанатов будут проблемы с получением визы в Азербайджан. Странно, что столь авторитетные СМИ не потрудились навести справки и узнать о том, что в марте этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы в Баку. Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы, смогут с 15 мая по 1 июня получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны. Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА, билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий приобретение билета. Также иностранцы могут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza.
Еще одна тема, которую стали обсасывать английские СМИ сразу после полуфиналов, – высокие цены на полеты в Баку и отели в столице Азербайджана.
Во-первых, это нормальная практика. В городах, где проводятся крупные международные события с большим наплывом туристов, цены на услуги из-за большого спроса могут повышаться в несколько раз. Такая ситуация сейчас и в Мадриде, где 1 июня состоится финал Лиги чемпионов с участием двух других английских клубов – «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». А вспомните прошлогодний финал Лиги чемпионов в Киеве или чемпионат мира в России, где цены на проживание выросли многократно.
Во-вторых, уважаемые ярые поклонники «Арсенала» и «Челси», а что мешало вам заранее забронировать билеты и отели в Баку? Ведь задолго до полуфиналов было ясно, что ваши любимые клубы – главные фавориты Лиги Европы. К тому же, сегодня легко можно зарезервировать авиабилеты и проживание с опцией отмены брони в случае изменения планов. Но англичане этого не сделали и стали бить в набат, когда до финала осталось меньше 20 дней.
В Англии в принципе недовольны тем, что их болельщикам придется ехать так далеко. Немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, которого предстоящий финал Лиги Европы никак не должен касаться, тоже почему-то разразился гневной тирадой в адрес Баку и попутно выставил себя фактически невеждой, назвав в своей речи Киев российским городом.
Английские СМИ и Клопп, видимо, считают, что Европа – это лишь несколько западноевропейских стран, и все остальные не имеют права принимать у себя большие футбольные матчи. Клоппу и тем, кто размышляет как он, давно пора понять, что членами УЕФА являются 55 стран, каждая из которых имеет равные права. И Азербайджан, будучи частью большой европейской семьи и имея прекрасный стадион, получил право не только на финал Лиги Европы, но и на четыре матча Евро-2020. Наша страна и в дальнейшем будет претендовать на проведение главных спортивных событий. А тем, кто недоволен, придется терпеть, стиснув зубы и источая ядовито-бредовые публикации.