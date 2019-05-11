После того, как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы, английские СМИ используют малейшую возможность, чтобы очернить Азербайджан. Причем в большинстве случаев обвинения надуманные, не имеющие под собой никаких оснований. Порой доходит и до полного бреда. Так, The Guardian утверждает, что увеличенное в связи с финалом Лиги Европы количество полетов из Лондона в Баку плохо отразится на… окружающей среде.

«Проведение игры в Азербайджане, по мнению активистов в области защиты экологии, приведет к выбросу в атмосферу тысяч тонн углекислого газа из многочисленных самолетов, которые будут лететь из Лондона в Баку», - пишет английское СМИ.

«Поездка примерно 45 тысяч поклонников на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов в Баку и Мадрид приведет к выбросу 35490 тонн углекислого газа, - цитирует The Guardian одного из лидеров Партии зеленых Джонатана Бартли. – Лучше бы «Арсенал» и «Челси» играли в Лондоне. УЕФА должен обратить внимание на эту проблему».

Эту несуразицу даже комментировать не хочется. Ежедневно в мире совершаются десятки тысяч полетов, но окружающей среде, по мнению британского издания, «должно навредить» именно проведение матча в Баку. Абсурд, да и только.

Предыдущие нападки на Баку, пусть и были беспочвенными, но все же имели хоть какое-то отношение к делу. Однако история про вред экологии, написанная на страницах одного из ведущих изданий Великобритании, - уже верх цинизма и предвзятой критики.

Впрочем, этого рано или поздно следовало ожидать, если изначально даже серьезные британские издания стали вводить в заблуждение своих читателей, рассуждая на тему финала в Баку. Вот, к примеру, утверждение о том, что у английских фанатов будут проблемы с получением визы в Азербайджан. Странно, что столь авторитетные СМИ не потрудились навести справки и узнать о том, что в марте этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы в Баку. Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы, смогут с 15 мая по 1 июня получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны. Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА, билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий приобретение билета. Также иностранцы могут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza.