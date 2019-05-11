Украина выдвинула ультиматум Европе

Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России.

«Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — обратился Климкин к своим коллегам-министрам из европейских стран.

По его словам, после того, как Москва начала выдавать жителям Донбасса российские паспорта, санкции с России снимать нельзя.

«Тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — добавил глава украинского МИД.