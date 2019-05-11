Минздрав запасается вакцинами от бешенства и змеиных укусов

В Азербайджане в последнее время участились случаи уксусов людей животными, особенно собаками. А есть ли в стране достаточное количество вакцин против бешенства?

Он сказал, что по сравнению с прошлыми годами сейчас участились случаи укусов людей собаками. Так, в 2018 году в больницы поступило 20 тысяч пациентов, пострадавших от укусов собак. А в первом квартале этого года таких пациентов оказалось 5 тысяч. С учетом того, что статистика укусов увеличилась, Центр инноваций и обеспечения Минздрава в начале года заказал 15 тысяч упаковок с вакциной против бешенства, в каждой из которых 5 вакцин. Четыре тысячи упаковок розданы в клиники, а 11 тысяч упаковок остались на запас.

Глава пресс-службы ведомства отметил, что в сентябре этого года будет проведен очередной тендер, и будет сделан дополнительный заказ на антизмеиные сыворотки. С прошлого года остались неиспользованными 90 антидотов против укусов гюрзы, а в этом году будут дополнительно заказаны еще 450 антизмеиных сывороток.

При распределении сывороток по регионам учитывается их география и другие условия. То есть в регион, в котором больше видов змей, посылается больше антидотов, отметил П.Абубекиров. Главным врачам региональных больниц поручено сделать заказ в Центр инноваций и обеспечения Минздрава, когда в их клиниках останется 1-2 вакцины против бешенства и антидотов от укусов змей.

В ответ на вопрос о том, вовремя ли делаются заказы, Пярвиз Абубекиров сказал, что да, все заказы делаются вовремя, хотя по определенным причинам иногда случаются задержки.

«Например, недавно в Уджарском районе были зарегистрированы несколько случаев укусов людей собаками. Для того чтобы восполнить использованные вакцины новыми, был сделан заказ, однако из-за праздников получилась задержка на один день. Но никаких проблем не возникло. Нехватка вакцин была устранена с помощью соседних регионов», - сказал представитель Минздрава.